Economia Rusiei încetinește puternic! Guvernul lui Putin reduce sever estimările de creștere
Vești tot mai proaste pentru economia Rusiei. Guvernul de la Moscova și-a redus semnificativ prognozele de creștere economică pentru anul 2026, semn că efectele războiului și ale sancțiunilor internaționale continuă să apese puternic asupra țării conduse de Vladimir Putin.
Potrivit vicepremierului rus Alexander Novak, economia Rusiei ar urma să crească cu doar 0,4% în 2026, mult sub estimarea anterioară de 1,3% anunțată de Ministerul Dezvoltării Economice în toamna trecută.
„Ne așteptăm ca o creștere pozitivă a PIB-ului de +0,4% să fie menținută în 2026”, a declarat Novak într-un interviu acordat publicației ruse Vedomosti, citat de Meduza.
În același timp, autoritățile ruse estimează că inflația va rămâne ridicată și ar putea ajunge la aproximativ 5,2% până la finalul anului 2026.
Oficialii de la Moscova încearcă totuși să transmită un mesaj optimist pentru anii următori. Alexander Novak susține că Rusia ar putea intra într-o „perioadă de redresare” începând din 2027, când economia ar urma să accelereze treptat de la 1,4% până la 2,4% în 2029.
Potrivit planurilor Guvernului rus, inflația ar urma să revină la ținta oficială de 4% începând cu anul 2027.
Ultima prognoză economică publicată de Ministerul Dezvoltării Economice în septembrie estima o creștere de 1,3% pentru 2026, 2,8% pentru 2027 și 2,5% pentru 2028, însă noile cifre arată o încetinire mult mai accentuată decât anticipa anterior Kremlinul.
