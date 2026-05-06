Efectele crizei de la București: Roberta Metsola își anulează vizita în România, de Ziua Europei. Recepția de la Cotroceni, anulată
6 mai 2026, 11:16
Roberta Metsola / Foto: Profimedia
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, nu va mai veni în România pe 9 mai, de Ziua Europei, după demiterea Guvernului condus de Ilie Bolojan. Mai mult, recepția de la Cotroceni a fost și ea anulată, susțin surse citate de Realitatea PLUS.
Vizita Robertei Metsola era programată în cadrul proiectului „Săptămâna Europeană la Palatul Cotroceni”, desfășurat între 5 și 9 mai 2026 la inițiativa președintelui Nicușor Dan. Evenimentul urmărea să aducă în discuție prioritățile României în Uniunea Europeană și să marcheze Ziua Europei.
