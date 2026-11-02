Zece blocuri din Orăștie ar putea fi reabilitate energetic. Proiecte de peste 7 milioane de lei

Zece blocuri din Orăștie ar putea beneficia de reabilitare energetică. Proiectele depuse pentru finanțare depășesc 7,15 milioane de lei.
Zece blocuri de locuințe din municipiul Orăștie ar putea beneficia de lucrări de reabilitare energetică, în cadrul unor proiecte pentru care au fost solicitate fonduri în valoare totală de peste 7,15 milioane de lei.
Inițiativa vizează îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale, reducerea pierderilor de căldură și creșterea confortului termic pentru locatari.
Zece blocuri, incluse în proiectele de reabilitare energetică
Proiectele depuse pentru obținerea finanțării urmăresc modernizarea energetică a zece imobile de locuințe din Orăștie. Investițiile ar putea contribui la îmbunătățirea condițiilor de locuire și la reducerea consumului de energie necesar pentru încălzirea apartamentelor.
Reabilitarea energetică a blocurilor presupune, în general, intervenții asupra anvelopei clădirilor, precum izolarea termică a fațadelor, modernizarea elementelor de închidere și reducerea pierderilor de energie.
Implementarea unor astfel de lucrări poate avea efecte atât asupra confortului locatarilor, cât și asupra consumului energetic al imobilelor.
Proiecte de peste 7,15 milioane de lei, depuse pentru finanțare
Valoarea cumulată a proiectelor depuse pentru cele zece blocuri depășește 7,15 milioane de lei. Obținerea finanțării reprezintă o etapă importantă pentru realizarea investițiilor, însă depunerea proiectelor nu înseamnă automat că fondurile au fost aprobate sau că lucrările pot începe.
În cazul în care proiectele vor obține finanțarea solicitată, municipiul Orăștie ar putea face un nou pas în direcția modernizării fondului locativ și a creșterii eficienței energetice a clădirilor rezidențiale.