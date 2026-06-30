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Sport· 1 min citire
Surpriză totală în clasamentul FIFA! Messi nu este liderul celor mai buni jucători de la Mondial
Lionel Messi
Lionel Messi traversează o formă excelentă la Campionatul Mondial din Statele Unite, Canada și Mexic, unde a înscris șase goluri în cele trei partide disputate de Argentina în faza grupelor. Cu toate acestea, starul lui Inter Miami nu ocupă primul loc în clasamentul ofensiv întocmit de FIFA.
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