Rapid a câştigat derby-ul cu Dinamo (2-1), în Superligă

Rapid a obţinut o victorie cu emoţii, la capătul unui meci disputat.
Rapid a învins-o pe Dinamo cu scorul de 2-1 (1-1), sâmbătă seara, pe Arena Naţională din Bucureşti, într-un derby de tradiţie al fotbalului românesc, disputat în etapa a 23-a a Superligii.
Rapid a obţinut o victorie cu emoţii, la capătul unui meci disputat.
Oaspeţii au deschis scorul prin francezul Jayson Papeau (43), care a reluat centrarea lui Omar El Sawy. Dinamo a egalat la scurt timp, prin Hakim Abdallah (45+1), care a deviat spectaculos cu câlcâiul şutul imprecis al lui Christian Ilic. Rapid a obţinut victoria prin golul marcat de atacantul sârb Borisav Burmaz (90), cu un şut din întoarcere. Burmaz a adus victoria Rapidului şi în etapa precedentă, în meciul cu FC U Craiova (4-3).
Dinamo a început meciul foarte bine şi a avut o ocazie în chiar primul minut de joc, dar portarul Marian Aioani, debutant la Rapid după transferul de la Farul, l-a blocat pe Abdallah. În min. 20, Paul Iacob a blocat şutul lui Homawoo din careu.
Gazdele au început repriza secundă cu o ocazie bună a lui Goncalo Gregorio (49), după care Dinamo a avut şi o bară, prin Dennis Politic (56).
Rapid a fost mai periculoasă în ultima parte a meciului, Albion Rrahmani (71) fiind blocat in extremis de portarul Adnan Golubovic, care a salvat incredibil golul în min. 87, în faţa lui Burmaz.
La meci au asistat 13.425 spectatori, însă suporterii echipei Rapid au urmărit întâlnirea pe ecranele celor două tabele de marcaj ale stadionului Giuleşti. Suporterii de la Peluza Nord a galeriei Rapidului au anunţat, joi, că nu vor asista la derby-ul cu Dinamo, din cauza unei promisiuni nerespectate a adversarilor care afirmaseră iniţial că giuleştenii vor primi 5.000 de bilete, pentru ca mai apoi să reducă numărul acestora la 2.800, poziţionate la ultimul inel al Arenei Naţionale.
Meciul de pe Arena Naţională a fost întrerupt timp de câteva minute (51-54) după ce o petardă a explodat la mijlocul terenului.
Cele două echipe s-au întâlnit în principala competiţie internă de 115 ori, de 50 de ori a câştigat gruparea alb-roşie, de 40 de ori s-a impus formaţia giuleşteană, iar alte 25 de partide s-au terminat la egalitate, potrivit LPF.
Cu Dinamo gazdă, palmaresul este de 57 de meciuri, 29 de succese Dinamo, 12 remize şi 16 victorii Rapid.
Pentru Dinamo este al doilea eşec consecutiv în campionat, în timp ce Rapid are două egaluri şi două victorii (consecutive) în ultimele patru etape. În tur, Rapid s-a impus cu 4-0.
FC Dinamo Bucureşti - FC Rapid Bucureşti 1-2 (1-1), Arena Naţională - Bucureşti
Au marcat: Hakim Abdallah (45+1), respectiv Jayson Papeau (43), Borisav Burmaz (90).
Arbitru: George Cătălin Găman (Craiova); arbitri asistenţi: Sebastian Eugen Gheorghe (Suceava), Andrei Constantinescu (Bucureşti); al patrulea oficial: Andrei Antonie (Bucureşti)
Arbitru video: Ovidiu Haţegan (Arad); arbitru asistent video: Ciprian Florin Danşa (Satu Mare)
Observatori: Cristina Babadac (Reşiţa) - CCA, Ioan Mironaş (Piatra Neamţ) - LPF
AGERPRES