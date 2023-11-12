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Farul a fost egalată in extremis de FC Hermannstadt (1-1), în Superligă

Farul a fost egalată in extremis de FC Hermannstadt (1-1), în Superligă

Farul a fost egalată in extremis de FC Hermannstadt (1-1), în Superligă

Realitatea de Hunedoara
Scris de Realitatea de Hunedoara Publicat: 12 nov. 2023, 10:03

FC Hermannstadt nu a mai pierdut de 12 etape

Farul Constanţa a terminat la egalitate cu FC Hermannstadt, 1-1 (1-0), sâmbătă seara, pe teren propriu, la Ovidiu, într-un meci din etapa a 16-a a Superligii de fotbal, potrivit Agerpres.

Farul a deschis scorul prin Andrei Artean (27), jucător convocat în premieră la echipa naţională.

Sibienii au reuşit egalarea în minutele adiţionale prin ghanezul Baba Alhassan (90+1).

Farul şi FC Hermannstadt au cei mai longevivi antrenori activi pe băncile echipelor din Superliga României, Gheorghe Hagi şi Marius Măldărăşanu fiind instalaţi în pauza de vară premergătoare stagiunii 2021-2022, potrivit LPF.

Portarii celor două echipe, Marian Aioani şi Cătălin Căbuz, au ajuns la a 150-a prezenţă pe prima scenă.

Farul n-a mai câştigat de cinci etape, în care are patru egaluri (toate acasă) şi un eşec.

FC Hermannstadt nu a mai pierdut de 12 etape, în care are trei victorii şi 9 egaluri.

FC Farul Constanţa - AFC Hermannstadt 1-1 (1-0), Academia Hagi - Stadion Central - Ovidiu
Au marcat: Andrei Artean (27), respectiv Baba Alhassan (90+1).
Arbitru: Horaţiu Mircea Feşnic (Cluj-Napoca); arbitri asistenţi: Valentin Avram (Bucureşti), Alexandru Cerei (Cluj-Napoca); al patrulea oficial: Valentin Porumbel (Olteniţa)
Arbitru video: Ionuţ Coza (Cernica); arbitru asistent video: Mircea Orbuleţ (Bucureşti)
Observatori: Nicolae Marodin (Bucureşti) - CCA, Ion Căţoi (Bucureşti) - LPF

Foto: Facebook / Farul Constanța

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