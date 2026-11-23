„Un meci bun. Știam că întâlnim o echipă în formă și așa a fost, o echipă agresivă, dar și noi am fost. Asta le-am spus băieților, că vom întâlni o echipă agresivă. Dacă vom fi la nivelul lor, eu zic că, din punct de vedere tehnic, eram echipa care putea produce mai multe faze, ceea ce s-a și văzut.
Mă bucur pentru atacanți că au marcat. Mă bucură faptul că nu am primit gol, deși au fost câteva nesincronizări. E normal în timpul unui joc. Mă bucură interpretarea jocului. Am făcut un joc foarte bun tactic. Eu zic că, din ce am văzut, am închis foarte bine flancurile lor. Nu au venit cu acele centrări.
Am fost exacți și când au venit, fundașii noștri centrali au făcut un joc bun. I-am felicitat după joc. Noi am stat, pe românește, foarte, foarte bine în ghete în meciul acesta. Cât despre play-off, am zis-o de la început că ne dorim. Acum, ce vom obține, tot timpul am spus-o, din a visa nu te oprește nimeni.
Îmi dau speranțe băieții. Sunt într-o situație favorabilă. Nu am avut probleme de accidentări, de ordin financiar, cum sunt la alte echipe. Avem o liniște în cadrul clubului și asta cumva le conferă încredere. Au încrederea mea.
Asta le spuneam la analiză, să facem un meci bun și să fim foarte, foarte încrezători în noi. Ce vom obține după meci vom vedea, dar să fim bine din toate punctele de vedere”