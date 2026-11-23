Scris de Stoica Marian Publicat: 23 nov. 2026, 14:21

Corvinul a cucerit un succes clar, cu 4-0, în deplasarea de la Miercurea Ciuc, împotriva ultimei clasate din SuperLiga, Csikszereda. Rezultatul o plasează pe echipa hunedoreană pe poziția a șasea, ultima care asigură accesul în play-off.

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