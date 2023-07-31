CFR Cluj și Universitatea Craiova au remizat, 1-1, după ce Farul a pierdut

Echipele CFR Cluj și Universitatea Craiova au terminat la egalitate, 1-1, în etapa a 3-a din Superligă, meciul jucându-se pe o ploaie torențială.
FCSB este lider solitar în Superligă, după eșecul Farului și remiza dintre CFR Cluj și Universitatea Craiova.
Ocupantele locurilor 3 și 4 în ediția trecută de campionat, CFR Cluj și Universitatea Craoiva, s-au întâlnit pe terenul din Cluj în etapa a 3-a din Superligă.
Ambele goluri au fost marcate în prima repriză. Oaspeții au deschis scorul în minutul 10, prin Alexandru Crețu, care a reluat imparabil, de la marginea careului mic, mingea centrată de pe stânga de Alexandru Mitriță.
Egalarea a fost restabilită în minutul 39, când Emmanuel Yeboah a fructificat, de la colțul careului mic, o centrare venită de pe stânga de la Panagiotis Tachtsidis.
Universitatea Craiova putea intra în avantaj la pauză, dar Andrei Ivan a oferit ratarea campionatului. În minutul 43, atacantul a fost lansat în adâncime de același Mitriță.
Ivan a făcut o cursă solitară, de aproximativ 25 de metri, dar a șutat de la marginea careului mare pe lângă poarta goală, în contextul în care Răzvan Sava alunecase undeva în zona punctului de la 11 m.
Repriza a doua a consemnat revenirea pe teren a lui Ciprian Deac. Mijlocașpul celor de la CFR Cluj nu a mai jucat din 15 aprilie, când a suferit o ruptură a ligamentelor în articulația umărului stâng și a avut nevoie de operație.
CFR Cluj – Universitatea Craiova 1-1 (1-1)
Marcatori: Yeboah (39) / Crețu (10)
CFR Cluj: Sava – Mogoș, Kresic, Morgan – Manea, Muhar, Tachtsidis (52 – Hans), Avounou (62 – Cvek), Krasniqi (74 – Otele) – Yeboah (74 – Jefte), Bîrligea (78 – Deac). Antrenor: Andrea Mandorlini
Universitatea Craiova: Popescu – Vlădoiu (74 – Ndong), Zajkov, Raul Silva, Bancu – Al. Crețu, Screciu (82 – Cîmpanu) – Ișfan (57 – Markovic), Danciu, Mitriță – Ivan (82 – Mateiu).
Antrenor: Laurențiu Reghecampf
Au arbitrat: Radu Petrescu – Radu Ghinguleac, Ferencz Tunyogi (rezervă: Ionuţ Coza)
Cartonașe galbene: Yeboah (29), Morgan (55) / Vlădoiu (7)