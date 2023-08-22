CFR Cluj a învins “U” Cluj-Napoca, în deplasare, cu 4-3

Echipa CFR Cluj a câștigat derby-ul orașului, învingând “U” Cluj-Napoca, pe Cluj Arena, în ultimul meci din etapa a 6-a din Superligă.
“U” Cluj-Napoca a clondus la pauză cu 2-1, dar CFR Cluj s-a impus cu 4-3
Gazdele conduceau cu 2-0 în minutul 39, după „dubla” lui Ianis Stoica. Acesta nu mai marcase din 11 aprilie 2022, la meciul FCSB – FC Voluntari 4-0, în etapa a patra din play-off-ul Ligii 1, când a înscris în minutul 26.
CFR Cluj a revenit în gol prin reușita lui Otele din minutul 45+3 și a trecut în avantaj, grație golurilor marcate de Avounou (56) și Ajeti (69).
Dan Nistor a restabilit egalitatea (78) din lovitură de la 11m, penalty-ul fiind scos de același Ianis Stoica, cel mai bun jucător de pe teren. Însă bucuria gazdelor a durat câteva zeci de secunde, Jefte marcând primul lui gol de la revenirea la CFR Cluj.
Finalul meciului a fost tensionat, “U” Cluj-Napoca ratând egalarea mai întâi prin Tescan, în minutul 90, care a reluat cu latul milimetric pe lângă bară de la aproximativ 11m, iar în minutul 90+4 prin Nistor, care a șutat peste transversală de la marginea careului mare.
În urma acestui rezultat, CFR Cluj a urcat pe locul 4, cu 10p, în timp ce “U” Cluj-Napoca rămâne pe 12, cu 6p. în runda următoare, CFR Cluj joacă acasă cu FC Botoșani, iar “U” Cluj-Napoca în deplasare, cu FC Hermannstadt.
“U” Cluj-Napoca – CFR Cluj 2-2 (2-1)
Marcatori: Stoica (10, 39), Nistor (78-p) / Otele (45+3), Avounou (56), Ajeti (69), Jefte (82)
“U” Cluj-Napoca: Iliev – Oancea (79 – Dimitrov), Pițian, Miron (64 – I. Filip), Mitrea, Vătăjelu (79 – Teșcan)– Nistor, Bic (88 – Popadiuc), Chipciu – Stoica, Popa. Antrenor: Anton Petrea