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Sport· 1 min citire
Ce adversare poate avea Universitatea Craiova în Conference League
Foto: Arhivă
Învinsă (1-1 și 0-1) de Ararat-Armenia în Play-Off-ul Europa League, Universitatea Craiova va evolua în grupa unică din ediția 2026/2027 a Conference League, a treia competiție continentală ca valoare. Tragerea la sorți se va desfășura astăzi, la ora 14.00.
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