Reduceri de până la 70% pentru vacanțele în România
Poiana Brașov
Reduceri de până la 70% la vacanțele în România. Vezi cât costă sejururile la Predeal, Poiana Brașov, pe litoral și în stațiunile balneare.
Românii care își planifică vacanțele pentru 2027 pot beneficia de reduceri de până la 70% la pachetele turistice din țară. Ofertele includ sejururi pe litoral, vacanțe la munte, pachete în stațiuni balneare și excursii în Delta Dunării. Prețurile promoționale au fost prezentate la Târgul de Turism al României, organizat în perioada 19-22 noiembrie 2026, la Romexpo, dar și în mediul online și în agențiile de turism.
Printre ofertele disponibile se numără trei nopți de cazare la schi în Predeal, în februarie 2027, la un tarif de pornire de 1.054 de lei pe cameră. În Poiana Brașov, un pachet de trei nopți la un hotel de patru stele, cu acces la facilități spa și wellness, costă 5.472 de lei pe cameră.
Vacanțe în România cu reduceri de până la 70%. Ce oferte sunt disponibile pentru 2027
BIBI Touroperator, agenție specializată în turismul intern, a pregătit pentru această ediție a Târgului de Turism pachete promoționale pentru mai multe destinații din România.
Reducerile ajung până la 70% pentru anumite sejururi din sezonul estival 2027. Oferta include vacanțe pe litoral, programe de schi, sejururi balneare și pachete turistice în Delta Dunării.
Turiștii care rezervă din timp pot beneficia de tarife mai mici și de o gamă mai largă de unități de cazare. În plus, pentru cei care nu și-au stabilit încă planurile de sărbători, sunt disponibile și oferte de ultim moment pentru Crăciun și Revelion.
Cât costă vacanțele la mare în vara anului 2027
Pentru litoralul românesc, ofertele prezentate în cadrul târgului includ variante de cazare pentru diferite bugete.
Un sejur de cinci nopți în luna iunie 2027, la un hotel de două stele din Saturn, pornește de la 1.031 de lei pe cameră. Pachetul nu include mesele și beneficiază de o reducere de 10%.
Pentru turiștii care preferă servicii premium, există și variante de cazare în hoteluri de patru stele. Un sejur de cinci nopți în Olimp, cu servicii ultra all inclusive, este disponibil la 4.735 de lei pe cameră, după aplicarea unei reduceri de 70%.
Predeal și Poiana Brașov, printre destinațiile pentru vacanțele la schi
Și stațiunile montane au oferte pentru sezonul de iarnă 2027.
În Predeal, un pachet de trei nopți în februarie, cu mic dejun inclus, la un hotel de trei stele, pornește de la 1.054 de lei pe cameră.
În Poiana Brașov, un sejur de trei nopți la un hotel de patru stele, care oferă acces la zona spa și wellness, costă 5.472 de lei pe cameră.
În funcție de unitatea de cazare și de pachetul ales, turiștii pot beneficia și de servicii suplimentare, precum închirierea și depozitarea gratuită a echipamentelor de schi sau snowboard. Sunt disponibile inclusiv programe de inițiere în sporturile de iarnă.
Oferte la Băile Herculane și Băile Felix. Cât costă un sejur balnear
Stațiunile balneare se regăsesc, de asemenea, în oferta agențiilor de turism pentru începutul anului 2027.
La Băile Herculane, un pachet de trei nopți în luna martie, la un hotel de trei stele, începe de la 909 lei pe cameră. Oferta include micul dejun și accesul la facilitățile spa și wellness.
La Băile Felix, un sejur de trei nopți într-un hotel de cinci stele este disponibil la 2.757 de lei pe cameră. Pachetul include micul dejun, accesul la centrul balnear și la aquapark.
Pentru cei interesați de tratamente balneare, există și pachete speciale, disponibile în funcție de hotel și de durata sejurului, care trebuie să fie de minimum cinci nopți.
O altă ofertă prezentată în cadrul târgului vizează stațiunea Covasna. La un hotel de patru stele, turiștii care rezervă cinci nopți primesc încă o noapte gratuită. Pachetul, în valoare de 4.476 de lei pe cameră, include demipensiune, consultație medicală, 20 de proceduri de tratament pentru fiecare persoană și acces la zona spa și wellness.
Vacanțe în Delta Dunării, de la 1.081 de lei pentru trei nopți
Delta Dunării rămâne o altă destinație inclusă în ofertele pentru vara anului 2027.
Un sejur de trei nopți la un hotel de trei stele din Sulina pornește de la 1.081 de lei pe cameră, cu mic dejun inclus.
Pentru cei care preferă servicii de categorie superioară, un pachet similar la un hotel de cinci stele din Crișan costă 2.255 de lei pe cameră. Acesta include micul dejun și accesul la facilitățile spa și wellness, locurile de joacă, terenurile de sport și zonele de agrement.
În funcție de pachet, turiștii pot opta și pentru excursii pe canalele Deltei, partide de pescuit sau activități de observare a păsărilor.
Cât costă vacanțele de Crăciun și Revelion în stațiunile montane
Pentru sărbătorile de iarnă sunt disponibile și pachete last minute.
La Predeal, turiștii mai pot găsi sejururi de trei nopți de Crăciun, la un hotel de trei stele, cu demipensiune și cine tradiționale.
Pentru Revelion, oferta include pachete de trei nopți în Poiana Brașov, la un hotel de trei stele. Acestea cuprind demipensiune, cine festive, brunch de Anul Nou și participarea la o tombolă cu premii constând în sejururi gratuite.
Ce reduceri oferă agențiile de turism la Târgul de Turism 2026
Pe lângă ofertele pentru vacanțele în România, agențiile participante au pregătit campanii promoționale pentru destinații externe, circuite și croaziere.
Paralela45 a revenit la Târgul de Turism cu reduceri pentru sejururi charter, vacanțe exotice, circuite și pachete individuale. Campania „Super COMBO vara + iarnă” oferă avantaje pentru rezervarea celei de-a doua vacanțe, iar reducerile pentru anumite circuite ajung la 150 de euro.
Agenția pune la dispoziție și excursii opționale gratuite pentru anumite destinații din Grecia și Antalya.
DAL Travel a anunțat reduceri de tip early booking de până la 500 de euro de persoană pentru anumite circuite și croaziere. Totodată, compania a extins programul de fidelizare, astfel încât clienții eligibili să poată utiliza voucherele obținute anterior pentru reducerea costului unor croaziere.
Karpaten Turism participă, la rândul său, cu reduceri de până la 63% pentru anumite destinații, prin utilizarea codurilor promoționale valabile în perioada 19-22 noiembrie. Sunt disponibile și discounturi suplimentare pentru rezervări care îndeplinesc anumite condiții de valoare.
Târgul de Turism al României reunește 110 companii din opt țări
Ediția de toamnă a Târgului de Turism al României din 2026 reunește 110 companii expozante, dintre care 67 din România și 43 din străinătate.
Participă reprezentanți din opt țări: Bulgaria, Grecia, Israel, Italia, Malta, Palestina, Polonia și Slovacia.
Evenimentul se desfășoară pe o suprafață expozițională de peste 8.200 de metri pătrați și include prezentări, oferte turistice și dezbateri dedicate atât publicului larg, cât și profesioniștilor din domeniu.
Târgul reprezintă o oportunitate pentru cei care vor să își rezerve din timp vacanțele pentru 2027 și să beneficieze de tarife promoționale pentru litoral, munte, stațiuni balneare sau destinații externe.
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