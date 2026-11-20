Publicat 20 nov. 2026, 13:36 Sursă realitatea.net

Asociația pentru Dezvoltare Teritorială Integrată Valea Jiului a relansat un apel de finanțare în valoare de 1.284.865,76 de euro, destinat dezvoltării serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice din regiune.

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