Asociația pentru Dezvoltare Teritorială Integrată Valea Jiului a relansat un apel de finanțare în valoare de 1.284.865,76 de euro, destinat dezvoltării serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice din regiune.
Proiectele pot fi depuse în perioada 16 noiembrie 2026 – 15 ianuarie 2027. Inițiativa face parte din Prioritatea 6, Acțiunea 6.1 a Programului Incluziune și Demnitate Socială (PIDS) 2021–2027.
Finanțarea este asigurată în proporție de 85% din Fondul Social European Plus (FSE+), iar contribuția națională reprezintă 15% din buget. Fondurile sunt destinate înființării și dezvoltării serviciilor sociale pentru vârstnici, cu accent pe îngrijirea la domiciliu.
Activități finanțabile
Printre activitățile care pot primi sprijin financiar se numără:
înființarea și dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoanele vârstnice;
furnizarea serviciilor de îngrijire la domiciliu;
susținerea participării active a vârstnicilor la viața comunității;
prevenirea izolării sociale și a instituționalizării persoanelor în vârstă.
Prin aceste investiții, programul urmărește să ofere persoanelor vârstnice posibilitatea de a primi sprijin și îngrijire în propriile locuințe, fără să fie nevoite să părăsească mediul familial.
Cine poate depune proiecte
Apelul se adresează autorităților publice locale și furnizorilor de servicii sociale acreditați, atât din sistemul public, cât și din cel privat. În calitate de parteneri pot participa autorități publice locale, structuri de asistență socială, Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC), precum și furnizori acreditați de servicii sociale.
Proiectele trebuie să contribuie la dezvoltarea serviciilor destinate persoanelor vârstnice din cele șase localități ale Văii Jiului: Petroșani, Vulcan, Lupeni, Uricani, Aninoasa și Petrila. Prin relansarea acestui apel, ADTI Valea Jiului urmărește atragerea de fonduri europene pentru extinderea serviciilor de îngrijire și îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice din regiune.