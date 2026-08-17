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Social· 1 min citire
Vlad Pascu, un nou proces. Cine l-a dat în judecată pe el și pe tatăl său
Mihai și Vlad Pascu/ Arhivă foto
Publicat17 aug. 2026, 07:15
SursăRealitatea PLUS
Vlad Pascu, tânărul condamnat definitiv la 10 ani de închisoare pentru accidentul din 2 Mai, în care au murit Sebi și Roberta, este implicat într-un nou scandal în instanță. De această dată, este vorba despre un proces civil, după ce el și tatăl său, Mihai Pascu, au fost dați în judecată de Biroul de Asigurări.
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