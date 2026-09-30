Jandarm din București, reținut după ce o turistă trans din Franța ar fi fost bătută într-un lift al unei secții de poliție

Un jandarm din București a fost reținut în urma unei anchete privind agresarea unei femei trans din Franța, care fusese dusă la Secția 27 de Poliție după un incident produs în Capitală. Cazul a ajuns la Parchetul Militar, iar acuzațiile sunt investigate.
Potrivit acuzațiilor făcute publice de Asociația ACCEPT, femeia ar fi fost lovită de doi bărbați în uniformă într-un lift al secției, într-o zonă fără camere de supraveghere. Organizația susține că victima nu a putut stabili inițial dacă agresorii erau polițiști sau jandarmi.
Femeia ajunsese la poliție după un conflict
Incidentul s-a produs în noaptea de 5 spre 6 iunie 2026. Potrivit Poliției Capitalei, un echipaj de jandarmi a intervenit în Sectorul 3 după ce un bărbat a reclamat că ar fi fost agresat de femeia din Franța.
Aceasta avea un comportament agitat și necooperant, motiv pentru care a fost condusă la Secția 27 pentru stabilirea situației și luarea măsurilor legale. Bărbatul care reclamase agresiunea a refuzat ulterior să depună plângere.
Acuzații de agresiune în sediul secției
Asociația ACCEPT susține că femeia ar fi fost imobilizată și apoi lovită în lift de doi bărbați în uniformă. Organizația afirmă că aceasta ar fi primit îngrijiri medicale după incident și că ulterior a fost examinată medico-legal.
Cazul a fost sesizat Parchetului Militar, care verifică acuzațiile formulate împotriva forțelor de ordine.
Poliția susține că nu a constatat violențe
Poliția Capitalei a respins acuzația că femeia ar fi fost agresată de polițiști în Secția 27. Instituția a precizat însă că susținerea potrivit căreia aceasta ar fi fost lovită în timpul conducerii la sediul secției face obiectul verificărilor autorităților competente.
În paralel, femeia a reclamat că ar fi fost victima unui viol produs anterior, într-un apartament din Sectorul 3. Polițiștii au deschis un dosar penal și au identificat un bărbat de 74 de ani, bănuit de comiterea faptei. Ancheta în acest caz continuă separat.
Până la o decizie definitivă a instanței, persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție.