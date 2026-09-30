Anchete de trafic pe DN 66 și A1: șoferii, opriți pentru chestionare

DRDP Timișoara desfășoară măsurători privind modul în care sunt folosite principalele șosele, inclusiv într-un punct de pe DN 66, la Livadia.
Șoferii care circulă pe anumite sectoare de drum din vestul țării sunt opriți temporar în cadrul unor anchete de circulație organizate cu sprijinul polițiștilor.
În județul Hunedoara, unul dintre punctele stabilite este pe DN 66, în zona Livadia, iar acțiuni similare sunt derulate și pe autostrada A1.
Scopul nu este sancționarea conducătorilor auto, ci colectarea de informații despre deplasări și fluxurile de trafic. Chestionarele vizează, între altele, punctul de plecare și destinația, traseul și motivul călătoriei.
Date pentru planificarea infrastructurii
În cazul vehiculelor de marfă pot fi cerute și date referitoare la încărcătură. Informațiile agregate sunt folosite pentru evaluarea modului în care funcționează rețeaua rutieră și pentru fundamentarea viitoarelor proiecte de transport.
Anchetele de tip origine–destinație sunt derulate în mai multe județe din zona administrată de Direcția Regională de Drumuri și Poduri Timișoara. Opririle pot determina întârzieri scurte în punctele în care se fac chestionările.