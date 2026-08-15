VIDEO Constanța: Peste 3.500 de militari români și străini, peste 50 de nave și ambarcațiuni și 15 aeronave la Ziua Marinei

Peste 3.500 de militari români și străini, peste 50 de nave și ambarcațiuni și 15 aeronave au participat, sâmbătă, la evenimentele dedicate Zilei Marine Române care s-au desfășurat în raionul maritim din fața Comandamentului Flotei din Constanța.
Forțele Navale Române au organizat o ceremonie militară și un amplu exercițiu naval întrunit și inter-instituțional, la care au asistat și mii de spectatori aflați pe faleza din Constanța.
'Exercițiul evidențiază nivelul ridicat de pregătire și interoperabilitate al forțelor participante, precum și cooperarea dintre structurile de apărare, ordine publică și securitate națională și partenerii internaționali', au transmis reprezentanții Forțelor Navale.
Evenimentele au debutat cu ceremonialul ridicării pavilionului, geacului și marelui pavoaz și cuvântul de deschidere al șefului Statului Major al Forțelor Navale. Au urmat apoi alocuțiunilor oficialităților, printre care mesajul președintelui Nicușor Dan, citit de consilierul prezidențial Marius Gabriel Lazurcă, discursul premierului interimar Ilie Bolojan și al ministrului Apărării, Radu Miruță.
Un sobor de preoți, în frunte cu arhiepiscopul Tomisului, Înalt Prea Sfințitul Teodosie, a oficiat serviciul religios, urmat de o depunere de ancore de flori pe mare.
Atracțiile pentru public au fost reprezentate de sosirea alaiului Zeului Neptun, dar și exercițiile militare și defilarea. Demonstrațiile au inclus elemente de cercetare-diversiune, lupta antimină, respingerea atacului aviației inamice, căutarea și atacul submarinului inamic, respingerea desantului maritim, combaterea migrației ilegale și misiunea de căutare și salvare pe mare.
Ceremonia militară s-a încheiat cu defilarea gărzii de onoare, cu cântec, a plutoanelor și retragerea Muzicii Militare.
În program a mai fost inclus un spectacol de muzică militară a Forțelor Navale, care a avut loc pe faleză, simultan cu defilarea velierelor civile.
AGERPRES