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Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS: Dr. Anca Panaitescu, în premieră la Realitatea Plus: Cine e vinovat pentru infertilitate?

Realitatea de Hunedoara
Scris de Realitatea de Hunedoara Publicat: 3 sept. 2026, 10:59

Infertilitatea nu este doar „problema femeii”. Dr. Anca Panaitescu explică, în premieră la Realitatea PLUS, de ce societatea continuă să pună automat vina pe femeie atunci când un cuplu nu poate avea copii și care este, de fapt, realitatea medicală din spatele problemelor de fertilitate.

„Încă mai există tendința în societate, de a învinui femeia pentru problemele de fertilitate. Este ceva ce s-a îmbunătățit în ultimii ani, dar încă e tendința asta automată: că ea nu poate să facă copii.”

Episodul integral poate fi urmărit pe realitatea.net, vineri, 4 septembrie, de la ora 15:00.

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