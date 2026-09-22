Advertising
Social· 1 min citire
Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS: Lăcrămioara Perijoc, în premieră la Realitatea Plus. „În generală, făceam temele pe bani”
Campioana la box Lăcrămioara Perijoc este invitata unei noi ediții a podcastului REALITATEA – Ceva-n PLUS, unde vorbește deschis despre experiențele din copilărie și anii de școală, dezvăluind un episod inedit din perioada gimnaziului.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 17:02Fost procuror-șef DIICOT, condamnat definitiv de Înalta Curte. A primit și amendă penală de 80.000 de lei
- 16:44A gonit cu 247 km/h pe A3, între Câmpia Turzii și Nădășelu. Șoferul a rămas fără permis
- 16:13Ancheta după protestul violent din Piața Victoriei continuă: șapte persoane au fost reținute
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Hunedoara și pe Google News