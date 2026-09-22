Advertising
Economie· 2 min citire
Motorina se apropie de 11 lei pe litru. Noi scumpiri la principalele benzinării din România
Scumpiri la pompă
Publicat22 sept. 2026, 11:33
Sursărealitatea.net
Benzina rămâne sub pragul de 10 lei
Citește și
- 16:56Noua taxare rutieră din România: Ce se schimbă la rovinietă și TollRO din 1 octombrie 2026
- 15:12Eurostat: România, printre statele UE unde benzina s-a scumpit cel mai mult în august
- 14:09Românii, campioni la supraaglomerarea locuințelor în UE
- 10:28Prosumatorii ar putea folosi surplusul de energie pentru mai multe locuri de consum. ANRE pregătește noi reguli
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea de Hunedoara și pe Google News