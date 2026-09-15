Fetiță de 6 ani găsită inconștientă în locuință, în Vrancea. Ce au descoperit polițiștii

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 15 sept. 2026, 14:43

O fetiță de șase ani din comuna Nănești, județul Vrancea, a fost găsită inconștientă în locuința familiei, iar echipajul medical sosit la fața locului a constatat decesul.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre fetitadeces