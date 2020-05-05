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Ministerul Educației a anunțat calendarul înscrierilor la GRĂDINIȚĂ
Ministerul Educației a anunțat calendarul înscrierilor la GRĂDINIȚĂ
Înscrierile la grădiniță încep în 8 iunie, a anunțat luni seară Ministerul Educației
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