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Ministerul Educației a anunțat calendarul înscrierilor la GRĂDINIȚĂ

Ministerul Educației a anunțat calendarul înscrierilor la GRĂDINIȚĂ

Ministerul Educației a anunțat calendarul înscrierilor la GRĂDINIȚĂ

Realitatea de Hunedoara
Scris de Realitatea de Hunedoara Publicat: 5 mai 2020, 08:35

Înscrierile la grădiniță încep în 8 iunie, a anunțat luni seară Ministerul Educației

Ministerul Educației a anunțat, pe Facebook, faptul că a aprobat calendarul de înscriere în învățământul preșcolar, fără a da însă mai multe detalii.

Calendarul este următorul:

  • 25 mai - 5 iunie - etapa de reînscriere la grădiniță

  • 8 iunie - 3 iulie - etapa I de înscriere la grădiniță

  • 20 iulie - 10 august - etapa a II-a de înscriere la grădiniță

  • 11- 31 august - “corecturi”

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