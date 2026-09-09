Advertising
Social· 2 min citire
Meteo 9 septembrie: Temperaturile urcă în sud și est, dar ploile revin în vest
Foto/Arhivă
Publicat9 sept. 2026, 07:23
SursăRealitatea.Net
Românii se bucură în continuare de temperaturi ridicate pe 9 septembrie, în special în sud și est. Vremea se schimbă însă treptat, iar instabilitatea atmosferică va fi în creștere în mai multe regiuni.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 11:56Bărbat reținut la Deva după ce câinele său a mușcat o femeie
- 11:08Atenție, șoferi. Restricții majore de trafic pe drumurile naționale și autostrada A1
- 10:45Ce se întâmplă dacă nu ai RCA valabil în caz de accident auto
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Hunedoara și pe Google News