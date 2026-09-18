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Furt de sute de mii de euro de pe șantierul termocentralei Mintia. Șase persoane, reținute

FOTO: Poliția Română

FOTO: Poliția Română

Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 18 sept. 2026, 11:42

Polițiștii hunedoreni au descoperit peste 400 de metri de cablu din cupru și unelte la percheziții

Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Hunedoara au efectuat joi 12 percheziții la domiciliile unor suspecți implicați în sustragerea repetată de cabluri din cupru de pe șantierul termocentralei Mintia. Șase persoane au fost reținute pentru 24 de ore, după ce au fost puse în aplicare mandate de aducere.

În timpul acțiunii, oamenii legii au găsit și ridicat mijloace de comunicare, unelte electrice (bormașini, flexuri), peste 400 de metri de cablu electric din cupru (1.824 kg) și diverse sume de bani în lei și valută.

Angajați de pe șantier, în vizorul anchetatorilor

Cercetările au început la sfârșitul lunii august, după ce reprezentanții societății comerciale au constatat dispariția unor cantități importante de cabluri din cupru depozitate pe șantier. Prejudiciul total se ridică la aproximativ 590.000 de euro.

Polițiștii continuă investigațiile față de 12 persoane, angajați pe șantier, cu vârste între 22 și 48 de ani, din localități precum Deva, Hunedoara, Băița, Sântămăria-Orlea, Vețel, Vorța, Ilia și Simeria. Aceștia sunt bănuiți de furt cu consecințe deosebit de grave, furt, complicitate la furt sau tăinuire. Dosarul este instrumentat sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Hunedoara.

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