Friedrich Merz, reacție după victoria AfD în Saxonia-Anhalt: „Suntem cu toții profund șocați”

Cancelarul german Friedrich Merz a reacționat după victoria clară obținută de AfD la alegerile regionale din Saxonia-Anhalt, afirmând că rezultatul a provocat un șoc în rândul formațiunii sale.
Cancelarul german Friedrich Merz a reacționat după victoria clară obținută de AfD la alegerile regionale din Saxonia-Anhalt, afirmând că rezultatul a provocat un șoc în rândul formațiunii sale.
Șeful guvernului de la Berlin a declarat luni că nu se aștepta la un asemenea rezultat și a avertizat că scrutinul marchează o schimbare care depășește granițele landului.
Merz: „Suntem cu toții profund șocați”
Friedrich Merz a vorbit despre rezultatul alegerilor după o reuniune a conducerii CDU. Cancelarul a recunoscut că scorul obținut de AfD în Saxonia-Anhalt a fost peste așteptările partidului.
„Suntem cu toții profund șocați”, a spus Merz, subliniind însă că rezultatul trebuie acceptat, deoarece face parte din regulile democratice.
Cancelarul avertizează asupra schimbărilor politice
Merz consideră că scrutinul nu produce efecte doar la nivel regional. Potrivit cancelarului, rezultatul alegerilor schimbă situația politică și la nivelul întregii Germanii.
El a arătat că aproape 60% dintre alegători au votat partide pe care le consideră contestatare ale regulilor și instituțiilor democratice. În acest context, Merz a spus că guvernul nu poate trata rezultatul ca pe un eveniment obișnuit.
CDU își asumă responsabilitatea
Friedrich Merz a recunoscut și responsabilitatea sa pentru situația în care a ajuns partidul. El a transmis că nu intenționează să renunțe la direcția politică stabilită și că CDU trebuie să găsească soluții pentru a recâștiga sprijinul alegătorilor.
În Saxonia-Anhalt, liderul CDU Sven Schulze a declarat că partidul său nu mai are mandat pentru formarea guvernului, în timp ce AfD revendică dreptul de a conduce landul după rezultatul scrutinului.