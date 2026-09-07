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Femeie de 89 de ani, moartă într-un incendiu de apartament la Călan, județul Hunedoara

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Hunedoara
Scris de Realitatea de Hunedoara Publicat: 7 sept. 2026, 10:33

Flăcările au cuprins locuința de la etajul patru, iar 12 persoane s-au autoevacuat din cauza fumului dens.

Incendiul a izbucnit duminică într-un apartament situat la etajul al patrulea al unui bloc din orașul Călan, județul Hunedoara. La sosirea pompierilor, focul se manifesta violent, iar fumul dens cuprinsese atât locuința, cât și o mare parte din casa scării.

Echipajele de la Bretea Română și Hunedoara au intervenit cu două autospeciale de stingere, o autoscară și o autospecială de primă intervenție, sprijinite de ambulanțe SMURD și ale Serviciului de Ambulanță Județean.

Din cauza fumului, 11 adulți și un minor s-au autoevacuat din bloc. În interiorul apartamentului cuprins de flăcări a fost găsită o persoană decedată, identificată ulterior ca o femeie de 89 de ani. Incendiul se extinsese și la o parte a acoperișului, dar a fost lichidat de pompieri.

Cauza probabilă: scurtcircuit electric

După stingere, pompierii au evacuat fumul de pe casa scării cu ajutorul unui ventilator special și au verificat apartamentele din apropiere, pentru ca locatarii să poată reveni în siguranță.

Cauza probabilă a fost un scurtcircuit electric produs la un aparat electrocasnic din bucătărie.

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