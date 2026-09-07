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Femeie de 89 de ani, moartă într-un incendiu de apartament la Călan, județul Hunedoara
FOTO: Arhivă
Flăcările au cuprins locuința de la etajul patru, iar 12 persoane s-au autoevacuat din cauza fumului dens.
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