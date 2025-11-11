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Doi dintre asasinii lui Adrian Kreiner, condamnați pe viața la închisoare! Ce se întâmplă cu al treilea

Doi dintre asasinii lui Adrian Kreiner, condamnați pe viața la închisoare! Ce se întâmplă cu al treilea

Doi dintre asasinii lui Adrian Kreiner, condamnați pe viața la închisoare! Ce se întâmplă cu al treilea

Realitatea de Hunedoara
Scris de Realitatea de Hunedoara Publicat: 11 nov. 2025, 15:38

Condamnarea asasinilor lui Adrian Kreiner

Doi dintre asasinii lui Adrian Kreiner au fost condamnați, marți, 11 octombrie 2025, de către Tribunalul Alba, la închsioare pentru tot restul vieții pentru omor calificat, iar cel de al treilea, care nu a fost prins, a fost și el condamnat la 30 de ani. Decizia nu este definitivă și poate fi contestată.

Doi dintre asasinii lui Adrian Kreiner, condamnați pe viața la închisoare!

Pronunțarea a fost făcută publică, la mai bine de doi ani de la crima, în fața celor doi inculpați care se aflau în acel moment în arest prevenit în Penitenciarul Aiud. Drept urmare, Minae Marian-Cristian şi Ghiţă Laurenţiu, condamnaţi pentru mai multe infracţiuni, urmează să-și petreacă tot restul vieții în pușcarie.

Cât despre Zuleam Costinel-Cosmin, cel de-al treilea inculpat, care a fost judecat în lipsă, acesta a fost condamnat la 30 de ani în spatele gratiilor. Pe lângă pedeapsa cu închsioarea, cei trei sunt obligați la plata în favoarea fostei partenere a omului de afaceri a sumei de 33.644 de lei cu titlu de daune materiale şi a sumei de 150.000 de euro cu titlu de daune morale.

Pe lângă plata pentru fosta partenără, cei trei ucigași trebuie să achite și suma de 300.000 de euro în favoarea ficei omului de afaceri. După decizia definitiva, aceasta va primi și cele 16 furate, în calitate de moștenire familială. Decizia Tribunalului Alba este cu drept de apel, în termen de 10 zile de la comunicarea copiei hotărârii.

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