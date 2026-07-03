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Cod galben de vreme severă: furtunile continuă și în zilele următoare. Noile date de la ANM

Cod galben de vreme severă

Cod galben de vreme severă

Scris deStoica Marian
Publicat3 iul. 2026, 08:11
Sursărealitatea.net

Cod galben de furtuni în aproape toată țara! Meteorologii au anunțat că ploile violente vor continua și în următoarele zile, și va cădea inclusiv grindină. Temperaturile vor ajunge doar până la 30 de grade Celsius.

"Astăzi (vineri - n.r.) și până mâine dimineață (sâmbătă dimineață - n.r.) la ora 10:00 este în vigoare o atenționare meteorologică cod galben general pentru instabilitatea atmosferică, averse torențiale însemnate cantitativ, intensificări ale vântului și vijelii, respectiv grindină de mici și posibil medii dimensiuni.

Aceste... fenomene specifice instabilității atmosferice se vor regăsi astăzi în timpul zilei și la noapte prin Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia, Muntenia și Dobrogea. De asemenea, cantitățile de apă, fie în intervale scurte de timp, fie prin acumulare, vor fi de 15-25 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse... de peste 30-40 de litri pe metru pătrat.

În București, astăzi vreme în general instabilă, cu înnorări temporar accentuate și, mai ales după-amiaza și seara, respectiv pe parcursul nopții, averse torențiale și frecvente descărcări electrice. Din punct de vedere termic, astăzi în București o temperatură maximă în jurul a... 32 de grade, iar la nivel național, maximele se vor încadra între 22 și 34 de grade”, a declarat pentru Realitatea PLUS meteorologul de serviciu ANM Raul Ilea.

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