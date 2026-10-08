Bărbat atacat de trei urși în Hunedoara. A încercat să-și salveze vaca

Un bărbat din comuna Pui, Hunedoara, a fost atacat de trei urși după ce a încercat să-și salveze vaca. Turiștii aflați în zonă l-au ajutat să scape.
Un incident neobișnuit a avut loc în satul Federi, comuna Pui, județul Hunedoara, unde un localnic a fost atacat de trei urși în timp ce încerca să-și salveze vaca.
Bărbatul a scăpat cu viață după intervenția unor turiști aflați în apropiere. Aceștia au făcut zgomot pentru a îndepărta animalele sălbatice și au reușit să-l ajute pe localnic să scape.
Bărbat atacat de trei urși în comuna Pui
Incidentul s-a produs în zona satului Federi, comuna Pui. Localnicul a observat că trei urși atacaseră vaca și a încercat să îndepărteze animalele pentru a-și salva animalul.
În acel moment, urșii s-au îndreptat asupra lui și l-au atacat.
Situația a devenit extrem de periculoasă, însă bărbatul a avut norocul ca în apropiere să se afle un grup de turiști. Aceștia au intervenit făcând zgomot puternic, iar animalele s-au retras.
Specialiștii: atacul a trei urși este un caz neobișnuit
Reprezentanții Direcției Județene de Mediu Hunedoara consideră că incidentul este unul grav și neobișnuit.
Motivul este comportamentul celor trei animale. Urșii atacă, în mod obișnuit, individual, iar situațiile în care trei exemplare atacă împreună o persoană sunt extrem de rare.
Specialiștii iau în calcul posibilitatea ca cele trei animale să fi fost o ursoaică și doi pui, deoarece puii rămân alături de mamă până la vârsta de aproximativ doi ani.
Vaca atacată de urși a murit
Deși bărbatul a reușit să scape, vaca atacată de cele trei animale nu a mai putut fi salvată. Animalul a murit în urma rănilor provocate de urși.
Proprietarul s-a adresat autorităților locale și Direcției Județene de Mediu Hunedoara pentru recuperarea pagubei.
În astfel de situații, autoritățile pot constitui o comisie care să stabilească împrejurările și cauza decesului animalului, în vederea evaluării pagubei produse de animalele sălbatice.
Zeci de cazuri de pagube provocate de animalele sălbatice
Problema atacurilor animalelor sălbatice nu este una izolată în județul Hunedoara.
Potrivit datelor Direcției Județene de Mediu, în 2026 au fost instrumentate aproximativ 70 de dosare privind pagube provocate de animalele sălbatice, în special de urși și lupi.
Autoritățile monitorizează în continuare situația, în condițiile în care prezența urșilor în apropierea gospodăriilor reprezintă un risc atât pentru animale, cât și pentru oameni.
37 de urși pot fi recoltați în județul Hunedoara
În acest an, pe fondurile de vânătoare din județul Hunedoara există o cotă de 37 de urși care pot fi recoltați, stabilită în urma analizării atacurilor și pagubelor înregistrate în cursul anului precedent.
Animalele sunt repartizate pe 31 de fonduri de vânătoare din județ.
Incidentul de la Pui readuce în atenție problema întâlnirilor dintre oameni și urși și riscurile care apar atunci când animalele sălbatice ajung în apropierea gospodăriilor.