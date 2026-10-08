Bărbat atacat de trei urși în Hunedoara. A încercat să-și salveze vaca

Publicat 8 oct. 2026, 11:19 Actualizat 8 oct. 2026, 11:20 Sursă realitatea.net

Un bărbat din comuna Pui, Hunedoara, a fost atacat de trei urși după ce a încercat să-și salveze vaca. Turiștii aflați în zonă l-au ajutat să scape.

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