Advertising
Social· 1 min citire
Autoritățile se pregătesc pentru scenariul în care Dunărea scade la un metru
FOTO: Arhivă
Plan de urgență pentru Cernavodă: apă cu barje și dig permanent
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 12:28Cinci marinari salvați de pe nava care a luat foc, externați
- 11:39Pensia românilor, sub semnul întrebării: Datoria publică urcă spre 70% din PIB
- 11:10Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS: Ștefana și Cristian Samfira, despre diferențele dintre piața din afară și România
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Hunedoara și pe Google News