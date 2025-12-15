Alertă aeriană în Turcia: dronă „scăpată de sub control”, doborâtă de avioane F-16 la Marea Neagră

Dronă „scăpată de sub control”, doborâtă de avioane F-16 la Marea Neagră

Turcia a doborât o dronă care se apropia de spațiul său aerian deasupra Mării Negre, după ce aparatul de zbor a fost identificat drept „scăpat de sub control”, a anunțat Ministerul turc al Apărării într-un comunicat oficial.

„Spre a preveni orice consecinţă nefastă, drona a fost doborâtă într-o zonă securizată, departe de orice zonă locuită”, a precizat ministerul, fără a oferi detalii privind proveniența exactă a dronei.

Potrivit autorităților de la Ankara, „o dâră aeriană (...) a fost detectată şi urmărită în cadrul unor proceduri de rutină” deasupra Mării Negre, iar ulterior „s-a stabilit că dâra aeriană în cauză corespundea unei drone scăpate de sub control”.

Pentru a asigura securitatea spațiului aerian național, forțele aeriene turce au intervenit rapid. „Pentru a asigura securitatea spaţiului aerian, avioane F-16 de-ale noastre, plasate sub comandament NATO şi sub comandament naţional, au fost desfăşurate în misiune de interceptare”, a mai transmis Ministerul Apărării.

Incidentul are loc într-un context regional tensionat, la doar câteva zile după ce președintele turc Recep Tayyip Erdogan a avertizat împotriva transformării Mării Negre într-o „zonă de confruntare” între Rusia și Ucraina, în urma mai multor atacuri recente asupra unor nave din regiune.