Actualitate· 1 min citire

Trei coliere de aur de peste 300 de grame şi vechi de 3000 de ani, descoperite în Prahova

23 mai 2026, 11:27
comoara descoperită în Prahova

comoara descoperită în Prahova

Articol scris de Andreea Damian

Un bărbat a descoperit în judeţul Prahova, cu ajutorul unui detector de metale, un tezaur de aur, vechi de aproximativ 3.000 de ani.

Cele trei coliere din aur, cântărind peste 300 de grame, au fost descoperite alături de celelalte artefacte scoase la iveală, în apropierea localității Urlați, potrivit news.ro.

Bărbatul, unul dintre cei aproximativ 1.000 de deținători autorizați de detectoare de metale din Prahova, a reperat un semnal acustic constant lângă o piatră mare, într-o zonă complet izolată. La doar 25 de centimetri adâncime, a dat peste primele piese.

Modul în care erau aranjate obiectele sugerează că acestea fuseseră adăpostite inițial într-o cutie, fiind protejate de rotițe de fier.

Conștient de importanța și valoarea tezaurului, bărbatul a predat piesele a doua zi dimineață Direcției Județene de Cultură Prahova. Acesta a ales să rămână anonim și va beneficia de recompensa legală de 45% din valoarea bunurilor după evaluarea oficială.

Piesele au ajuns la Muzeul de Arheologie Prahova, unde specialiştii le-au preluat pentru analiză.

Citește și:

Mai multe articole despre

comoară, tezaur, aur

Urmărește știrile Realitatea de Hunedoara și pe Google News

Economie

Analiză Daniel Udrescu: Cum a fost distrus motorul IMM al României și de ce statul a intrat în spirala datoriei. De la 1.000.000 € la 100.000 €

Analiză Daniel Udrescu: Cum a fost distrus motorul IMM al României și de ce statul a intrat în spirala datoriei. De la 1.000.000 € la 100.000 €

Analiză Daniel Udrescu: De ce prorogarea indexării pensiei încalcă însăși structura dreptului constituțional la pensie
Analiză Daniel Udrescu: De ce prorogarea indexării pensiei încalcă însăși structura dreptului constituțional la pensie
Analiză Daniel Udrescu: Statul impozitează inflația. Statul nesocotește justa așezare a sarcinilor fiscale și necesitatea protecției proprietății
Analiză Daniel Udrescu: Statul impozitează inflația. Statul nesocotește justa așezare a sarcinilor fiscale și necesitatea protecției proprietății
Descoperire incredibilă pentru o femeie din Serbia: ce a făcut după ce a găsit 700.000 de euro sub saltea
Descoperire incredibilă pentru o femeie din Serbia: ce a făcut după ce a găsit 700.000 de euro sub saltea
Daniel Udrescu: Regimul fiscal al proprietății imobiliare după modificările aplicabile începând cu anul 2026: dublă și chiar triplă impunere, incoerență sistemică și discriminare structurală între persoana fizică și persoana juridică
Daniel Udrescu: Regimul fiscal al proprietății imobiliare după modificările aplicabile începând cu anul 2026: dublă și chiar triplă impunere, incoerență sistemică și discriminare structurală între persoana fizică și persoana juridică

Mai multe știri din Actualitate

Mai Multe