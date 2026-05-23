Ion Cristoiu șterge pe jos cu Gigi Becali: ”E un oier care a ajuns miliardar prin șmecherii” -VIDEO
Gigi Becali și Ion Cristoiu
Ion Cristoiu a lansat o serie de atacuri dure la adresa lui Gigi Becali. Jurnalistul a declarat că latifundiarul din Pipera este „un oier care a ajuns miliardar prin șmecherii”. Realitatea PLUS a încercat să obțină un punct de vedere de la Gigi Becali, însă, la începutul lunii aprilie 2026, ultima dată când a fost contactat de către jurnaliștii postului TV, el le-a spus că le va bloca numărul de telefon, menționând: „La balamuc cu voi, blocați, nebunilor!”
”Gigi Becali este un milionar excentric tipic României. Adică, se dă religios... Cred că e o ocheadă cu biserica, cu Dumnezeu, cu liturghia, da? E pitoresc. Este... are o capacitate rară de a spune prostii cu ghiotura, una mai mare decât alta, dar cu o siguranță a celui care nu-i conștient că spune prostii”, a declarat Ion Cristoiu.
Jurnalistul a subliniat că omul de afaceri ”are un palat care este de un kitsch ce nu s-a pomenit... cum s-ar zice, nici în Columbia”.
”La 8:00 dimineața se adună ciungi, orbi, femei cu copii și Gigi vine cu mașina, și deschide geamul și aruncă bani. Oier, dar un oier, care a ajuns miliardar prin șmecheriile pesediste, afaceri cu statul, pentru asta a făcut și pușcărie, dar puțin”, a mai spus maestrul.
