11 ani de la tragedia din clubul Colectiv!
11 ani de la tragedia din clubul Colectiv
La 11 ani de la incendiul Colectiv, ISU București-Ilfov încearcă să recupereze despăgubirile plătite victimelor. Instanțele au pronunțat noi hotărâri în 2026.
La 11 ani de la incendiul devastator din clubul Colectiv, dosarele legate de una dintre cele mai mari tragedii din România sunt încă departe de a fi încheiate. ISU București-Ilfov încearcă să recupereze de la persoanele și firmele considerate responsabile o parte din despăgubirile pe care instituția le-a achitat victimelor și familiilor celor decedați.
În 2026, mai multe instanțe au pronunțat soluții în acțiunile civile formulate de Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Procesele vizează recuperarea unor sume importante, după ce instituția a fost obligată, alături de ceilalți responsabili, să plătească daune morale și materiale în urma incendiului din 30 octombrie 2015.
Tragedia de la Colectiv s-a soldat cu 65 de morți și peste 150 de răniți. La mai bine de un deceniu de la eveniment, consecințele juridice și financiare continuă să fie analizate în instanță.
ISU cere recuperarea despăgubirilor plătite victimelor Colectiv
Una dintre acțiunile importante în care instanța s-a pronunțat în 2026 a fost înregistrată la Tribunalul București. La 24 iunie, judecătorii au admis în parte cererea de regres formulată de ISU București-Ilfov împotriva mai multor persoane și societăți implicate în dosarul Colectiv.
Printre pârâți se numără Sectorul 4 al Capitalei, firmele Golden Ideas Fireworks Artist SRL și Colectiv Club SRL, precum și George Alin Anastasescu, Paul Cătălin Gancea, Costin Mincu, Marian Moise și Viorel Zaharia.
Instanța a stabilit că șapte dintre pârâți trebuie să achite fiecare câte 757.464,33 lei. Suma reprezintă o cotă de o noua parte din totalul de 6.817.179,03 lei, reprezentând daune morale și materiale.
La aceste valori se adaugă actualizarea cu indicele inflației și dobânda legală penalizatoare, calculate începând cu 5 septembrie 2022 și până la achitarea efectivă.
Acțiunea împotriva Unității Administrativ-Teritoriale Sectorul 4 a fost respinsă. Hotărârea poate fi atacată cu apel, astfel că soluția nu trebuie confundată cu recuperarea efectivă a banilor.
O altă instanță a stabilit plata unor despăgubiri suplimentare
Un al doilea proces inițiat de ISU București-Ilfov a primit o soluție la 21 octombrie 2026, la Judecătoria Sectorului 4 București.
Instanța a admis în parte cererea instituției și a stabilit că aceiași șapte pârâți trebuie să plătească fiecare câte 6.445,86 lei, reprezentând o cotă din suma totală de 58.012,80 lei, acordată cu titlu de daune morale.
Separat, fiecare dintre aceștia trebuie să achite câte 677,66 lei pentru daune materiale. Și în acest caz sunt prevăzute actualizări și dobânzi, potrivit hotărârii judecătorești.
Au fost stabilite și obligații privind cheltuielile de executare pentru o parte dintre pârâți. Hotărârea poate fi atacată cu apel în termenul legal.
Prin aceste acțiuni, ISU încearcă să recupereze sumele pe care le-a suportat în urma executării obligațiilor de despăgubire stabilite în dosarul Colectiv.
De ce încearcă ISU să recupereze banii de la cei responsabili
Acțiunile formulate de ISU sunt procese civile de regres. Acest mecanism juridic permite unei persoane sau instituții care a achitat o despăgubire să solicite recuperarea sumelor de la cei care răspund pentru prejudiciul produs, în condițiile stabilite de lege și de instanță.
În cazul Colectiv, ISU București-Ilfov a fost obligat să plătească despăgubiri victimelor și familiilor celor decedați, în solidar cu alte persoane și entități implicate în dosar.
Prin urmare, instituția încearcă acum să recupereze de la ceilalți responsabili o parte din banii achitați. Aceste procese nu presupun acordarea unor noi despăgubiri victimelor, ci urmăresc recuperarea unor sume deja plătite.
Despăgubiri de peste 50 de milioane de euro în dosarul Colectiv
La 12 mai 2022, Curtea de Apel București a pronunțat hotărârea definitivă în dosarul Colectiv. Patronii clubului, cei doi pirotehniști, firmele implicate, Primăria Sectorului 4 și ISU București-Ilfov au fost obligați în solidar să plătească despăgubiri de peste 50 de milioane de euro victimelor și familiilor persoanelor care au murit în incendiu.
Pe lângă aceste sume, instanța a stabilit și plata a peste 8 milioane de lei către mai multe spitale din București și din țară, pentru cheltuielile de spitalizare ale victimelor.
În iunie 2022, Guvernul a anunțat suplimentarea bugetului ISU București-Ilfov cu aproape 300 de milioane de lei, pentru plata despăgubirilor stabilite în dosar.
Potrivit informațiilor prezentate în 2024, instituția achitase deja aproximativ 60 de milioane de euro către circa 300 de supraviețuitori și rude ale celor decedați.
Procesele legate de Colectiv continuă și în 2027
Pe lângă cele două dosare în care au fost pronunțate soluții în 2026, alte acțiuni civile sunt încă pe rolul instanțelor.
Unele dintre acestea au ca obiect recuperarea despăgubirilor plătite de ISU, în timp ce altele vizează stabilirea instanței competente să judece litigiile. În mai multe dosare au fost înregistrate amânări, iar unele termene au fost programate pentru lunile noiembrie 2026 și ianuarie 2027.
În paralel, continuă și procedurile extraordinare de atac în dosarul penal. Paul Cătălin Gancea, unul dintre patronii clubului Colectiv, a formulat o contestație în anulare, aflată pe rolul Curții de Apel București. Un nou termen a fost stabilit pentru 10 noiembrie 2026.
Astfel, la 11 ani de la incendiul din clubul Colectiv, dosarele civile și procedurile judiciare continuă. Recuperarea despăgubirilor achitate victimelor rămâne una dintre mizele importante ale proceselor aflate în desfășurare.
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