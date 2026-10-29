Doi tineri din Hunedoara, prinși la volan sub influența alcoolului

Publicat 29 oct. 2026, 11:05 Actualizat 29 oct. 2026, 12:05 Sursă Servus Press

Polițiștii din județul Hunedoara au depistat în 28 și 29 octombrie doi tineri care conduceau autoturisme sub influența alcoolului. Unul dintre ei a refuzat recoltarea probelor biologice.

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