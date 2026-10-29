Doi tineri din Hunedoara, prinși la volan sub influența alcoolului

Polițiștii din județul Hunedoara au depistat în 28 și 29 octombrie doi tineri care conduceau autoturisme sub influența alcoolului. Unul dintre ei a refuzat recoltarea probelor biologice.
Primul caz a fost înregistrat în noaptea de 28 spre 29 octombrie, în jurul orei 00:50, pe raza stațiunii Geoagiu. Polițiștii au oprit un autoturism care se deplasa spre municipiul Orăștie; la vederea echipajului, conducătorul a intrat într-o stație de alimentare cu carburant.
Verificările au stabilit că la volan se afla un tânăr de 20 de ani, din Geoagiu. Testarea cu etilotestul a indicat o valoare de 0,85 mg/l alcool pur în aerul expirat.
Tânărul a refuzat ulterior recoltarea probelor biologice necesare stabilirii alcoolemiei. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice. De asemenea, acesta a fost sancționat contravențional pentru că nu avea asupra sa documentele prevăzute de lege.
Al doilea incident a avut loc în 28 octombrie, în jurul orei 19:50, pe raza comunei Ilia. Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Ilia au oprit un autoturism condus de un tânăr de 21 de ani.
Rezultatul testării cu etilotestul a fost de 0,41 mg/l alcool pur în aerul expirat. Șoferul a fost transportat la spital pentru recoltarea probelor biologice. În acest caz, polițiștii au întocmit un dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.
Poliția reamintește conducătorilor auto că alcoolul afectează capacitatea de a conduce și crește riscul producerii accidentelor rutiere. Oamenii legii recomandă șoferilor să nu urce la volan după consumul de băuturi alcoolice, ci să apeleze la un taxi sau la o persoană care nu a băut.