Noi informații despre răniții din Galați după explozia dronei: o femeie și un copil de 14 ani sunt internați

Sursă: realitatea.net

Ministerul Sănătății a anunțat că monitorizează cu atenție starea celor două persoane care au fost rănite în incendiul provocat de drona prăbușită la Galați. Ambele victime au fost transportate de urgență la spital și primesc îngrijiri medicale de specialitate. Medicii transmit că pacienții sunt stabili în acest moment și nu este nevoie ca ei să fie transferați la alte unități medicale.

Spitalul a oferit informații clare despre problemele medicale ale fiecăruia. Este vorba despre o femeie de 53 de ani, internată la secția de Chirurgie Plastică a Spitalului Județean din Galați, care are arsuri de gradele unu și doi pe picioare și schije de sticlă în piele. A doua victimă este un băiat de 14 ani, internat la Spitalul de Copii din Galați, cu arsuri la nivelul antebrațelor, dar fără probleme respiratorii.

Ajutor psihologic pentru victime și locatari

Pe lângă tratamentele pentru arsuri și investigațiile medicale aflate în desfășurare, autoritățile au decis să ofere și sprijin emoțional celor afectați. Ministerul Sănătății a precizat că ține legătura permanent cu medicii din Galați pentru a urmări evoluția răniților. De asemenea, instituția a anunțat că specialiștii sunt pregătiți să asigure asistență psihologică atât celor doi pacienți internați, cât și altor persoane care au trecut prin acest șoc și au nevoie de ajutor pentru a-și reveni.