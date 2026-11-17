Publicat 17 nov. 2026, 08:47 Sursă adevarul

Începând cu 1 ianuarie 2027, biletele de trmitere și scrisorile medicale vor fi gestionate exclusiv electronic prin Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate (PIAS), eliminând necesitatea transportării documentelor fizice între cabinete.

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