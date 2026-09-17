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Politica· 1 min citire
Siegfried Mureșan, propus de Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru. Ce a anunțat președintele
Siegfried Muresan
Nicușor Dan l-a desemnat pe Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru, după consultările de joi cu partidele și formațiunile parlamentare de la Palatul Cotroceni.
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