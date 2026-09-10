Simona Halep a reacționat după ce Rybakina a urcat pe locul 1 WTA. Ce mesaj i-a transmis

Simona Halep a avut o reacție elegantă după ce Elena Rybakina a devenit noul lider al clasamentului WTA.
Românca i-a transmis un mesaj sportivei din Kazahstan după performanța obținută la US Open, unde Rybakina s-a calificat în premieră în semifinalele turneului și a urcat pe primul loc mondial.
Rybakina a făcut istorie la US Open
Elena Rybakina a învins-o pe Qinwen Zheng în sferturile de finală, după ce a pierdut primul set cu 3-6. Kazaha a revenit și le-a câștigat pe următoarele două cu 6-1 și 6-4, obținând calificarea în semifinale.
Succesul i-a garantat și prima poziție în clasamentul WTA, pe care o va ocupa oficial după actualizarea ierarhiei de luni, 14 septembrie.
Rybakina devine astfel prima jucătoare din Kazahstan care ajunge lider mondial și a 30-a femeie din istoria tenisului care ocupă această poziție.
Mesajul transmis de Simona Halep
Performanța nu a trecut neobservată în lumea tenisului, iar Simona Halep a reacționat public la ascensiunea jucătoarei de 27 de ani. Fosta lideră mondială a felicitat-o pe Rybakina pentru performanță, într-un gest apreciat de fanii tenisului.
Halep a fost ea însăși numărul 1 WTA și a ocupat această poziție timp de 64 de săptămâni. Românca a câștigat două turnee de Grand Slam, Roland Garros în 2018 și Wimbledon în 2019.
Rybakina vrea mai mult decât locul 1
Jucătoarea din Kazahstan a declarat după victoria cu Zheng că poziția de lider mondial reprezintă o realizare importantă, dar că obiectivul său principal este câștigarea turneului de la New York.
„Locul 1 mondial este doar un număr. Important este că sunt în semifinale, așa că obiectivul meu este să câștig turneul”, a spus Rybakina.
În semifinale, noul lider WTA o va întâlni pe Coco Gauff, care a trecut de Mirra Andreeva după un meci dramatic. Pentru Rybakina, parcursul de la New York poate deveni una dintre cele mai importante performanțe ale carierei, după titlurile de Grand Slam cucerite la Wimbledon în 2022 și Australian Open în 2026.