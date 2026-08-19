Advertising
Politica· 1 min citire
Rusia, acuzată că alimentează Iranul cu drone și muniție, în plin conflict cu Statele Unite
Drone iraniana (grafica Profimedia)
Publicat19 aug. 2026, 07:53
Sursărealitatea.net
Rusia aprovizionează Iranul cu muniție, componente pentru drone și explozivi, prin Marea Caspică, potrivit unui document european citat de NBC News. Potrivit acestuia, transpoturile au fost organizate cu nave din numeroase nave au transportat echipamente militare pentru Teheran, în contextul loviturilor americane și israeliene asupra Iranului.
Citește și
- 09:15Avertisment dur de la Phenian în timp ce Trump încearcă să reia dialogul cu Kim Jong Un: „Ne vom exercita dreptul la autoapărare”
- 08:34Speranţele de pace s-au diminuat puternic în Orientul Mijlociu
- 08:29Fostul ministru ucrainean Mihailo Fodorov cere organizarea de alegeri prezidenţiale
- 08:11Trump pregătește o nouă întâlnire cu Kim Jong Un și vrea să obțină ceva ce pare tot mai greu de negociat
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Hunedoara și pe Google News