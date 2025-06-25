OANA ȚOIU, LA CONSILIUL NATO-UCRAINA: „PROTEJĂM, ÎMPREUNĂ CU FORȚELE ALIATE, GRANIȚA UNIUNII EUROPENE”

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a participat marți, 24 iunie 2025, la reuniunea Consiliului NATO-Ucraina (NUC), organizată în marja Summitului NATO de la Haga. În cadrul întâlnirii, oficialul român a salutat eforturile Statelor Unite pentru obținerea unei păci juste și durabile în Ucraina, subliniind, totodată, angajamentul autorităților ucrainene în acest sens, în contrast cu lipsa de deschidere din partea Rusiei.

Reuniunea a reunit miniștrii de externe ai statelor aliate, inclusiv secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, și ministrul de externe al Ucrainei, Andrii Sybiha. La discuții a participat și Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Kaja Kallas.

În cadrul reuniunii, participanții au analizat evoluțiile de pe frontul din Ucraina și au condamnat atacurile armatei ruse asupra zonelor rezidențiale și a infrastructurii critice. De asemenea, s-a reafirmat importanța crucială a securității Ucrainei pentru stabilitatea europeană și euroatlantică.

Oana Țoiu a evidențiat sprijinul constant și multidimensional al României pentru Ucraina și a reiterat angajamentul de a continua acest efort. În discursul său, a subliniat impactul larg al agresiunii ruse, nu doar la nivel regional, ci și global, subliniind importanța Parteneriatului Strategic România–SUA pentru securitatea regiunii Mării Negre.

Totodată, ministrul român a atras atenția asupra atacurilor hibride desfășurate de Federația Rusă împotriva Aliaților și partenerilor NATO, punctând necesitatea sprijinirii Republicii Moldova pentru întărirea rezilienței și continuarea parcursului său european.

„Protejăm, împreună cu forțele aliate, granița Uniunii Europene și este în interesul nostru strategic ca în regiunea noastră să crească atât prezența, cât și investițiile NATO și ale UE. Astfel, când pacea și prosperitatea vor reveni, granița Uniunii să se extindă dincolo de frontiera actuală”, a declarat Oana Țoiu.

În marja reuniunii, șefa diplomației române a avut discuții bilaterale cu secretarul general adjunct al NATO, Radmila Šekerinska, și cu miniștri de externe din state precum Polonia, Finlanda, Cehia, Norvegia, Letonia, Olanda, Canada, SUA, Luxemburg, Franța, Turcia, Spania și Ucraina.

Participarea UE, prin Înaltul Reprezentant Kaja Kallas, a reconfirmat angajamentul Uniunii de a coopera strâns cu NATO pentru sprijinirea Ucrainei, atât prin asistență de securitate, cât și în ceea ce privește consolidarea industriei de apărare.

Sursa: Newsinn