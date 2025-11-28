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Politica· 1 min citire
Mobilizare generală de 1 Decembrie! Mii de oameni ies în stradă la Alba Iulia alături de Călin Georgescu și George Simion
Mobilizare generală de 1 Decembrie! Mii de oameni ies în stradă la Alba Iulia alături de Călin Georgescu și George Simion
Se anunță o atmosferă incendiară de Ziua Națională la Alba Iulia.
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