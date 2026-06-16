Georgiana Teodorescu (europarlamentar AUR/ECR): „Comisia Europeană interzice total exporturile și mișcările de ovine și caprine din România către UE și țări terțe. Măsura este abuzivă!”

Europarlamentarul AUR Georgiana Teodorescu informează că, luni, 15 iunie, Comisia Europeană a anunțat Parlamentul European cu privire la adoptarea unei Decizii de Punere în Aplicare prin care instituie măsuri stricte de urgență pe teritoriul României, interzicând complet mișcările și exporturile de ovine și caprine atât către alte state membre ale Uniunii Europene, cât și către țări terțe din afara spațiului comunitar.

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