George Simion anunță un protest de amploare: Pe 15 ianuarie, de la ora 18, ieșim în Piața Universității!

Liderul partidului AUR, George Simion, cheamă românii la proteste pe 15 ianuarie, la Piata Universității

Liderul suveraniștilor anunță un protest de amploare pe 15 ianuarie, de la ora 18.00, în Piața Universității din Capitală. George Simion susține că va fi în stradă, alături de românii care s-au săturat de taxele premierului Ilie Bolojan. De altfel, în această seară, de la ora 21.00, George Simion va fi în direct în emisiunea Culisele Statului Paralel, unde va răspunde întrebărilor Ancăi Alexandrescu.

Liderul AUR George Simion îi cheamă pe români la un protest în Piața Unviersității împotriva legii Vexler și a actualei guvernări.

„Protest joi, 15 ianuarie, de la ora 18. Ne vedem în Piața Universității, la statui. Nu mai comentați, nu mai criticați în spatele unor conturi și pe rețelele de socializare, faceți eforturi, chiar dacă e frig, ieșiți în stradă, luptați pentru ce e al vostru. Dacă nu vă place de Simion, dacă nu vă place de AUR, faceți voi un protest, organizați-vă voi într-un partid, numai faceți voi ceva, că trebuie să scăpăm de această guvernare.”, a declarat liderul suveranist, George Simion.

MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMANILOR (AUR).

