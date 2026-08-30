Publicat 30 aug. 2026, 07:58 Actualizat 30 aug. 2026, 07:59 Sursă Realitatea PLUS

Mesaj postat de liderul AUR George Simion. Alegerile anticipate sunt singura șansă pentru stabilitate. Un guvern pentru patru ani și predictibilitate, a scris acesta pe Facebook.

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