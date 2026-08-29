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Armata ucraineană a atacat regiunea rusă Rostov

Razboi în Rusia

Razboi în Rusia

Scris deStoica Marian
Publicat29 aug. 2026, 11:20
Sursărealitatea.net

Guvernatorul Iuri Sliusar a raportat 7 victime, inclusiv doi copii au fost răniţi.

Guvernatorul Iuri Sliusar a raportat 7 victime, inclusiv 2 copii răniţi.

Primarul oraşului Rostov-pe-Don a raportat pentru Interfax avarii provocate la două clădiri de apartamente din oraş, locatarii fiind evacuaţi.

În plus, resturi de dronă au căzut peste un depozit din districtul Aksaisk din regiune, iar un incendiu a izbucnit într-o zonă forestieră din municipalitate.

Autorităţile din regiunea Rostov au declarat starea de urgenţă în regiune din cauza închiderii porturilor ca urmare a atacurilor, anunță BBC.

Potrivit autorităţilor regionale, închiderea porturilor a dus la o acumulare semnificativă de produse agricole. Limitele zonei de urgenţă se extind pe întregul teritoriu al regiunii Rostov.

Transportul maritim în bazinul Azov-Marea Neagră este perturbat.

La mai mult de 4 ani de la invadarea Ucrainei de către armata rusă, cele două tabere continuă atacurile.

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