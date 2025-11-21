Politica· 1 min citire

Ediție explozivă Culisele Statului Paralel la Televiziunea Poporului. Anca Alexandrescu, față în față cu Laurențiu Botin – VIDEO LIVE TEXT

Ediție explozivă Culisele Statului Paralel la Televiziunea Poporului. Anca Alexandrescu, față în față cu Laurențiu Botin – VIDEO LIVE TEXT

Ediție explozivă Culisele Statului Paralel la Televiziunea Poporului. Anca Alexandrescu, față în față cu Laurențiu Botin – VIDEO LIVE TEXT

Realitatea de Hunedoara
Scris de Realitatea de Hunedoara Publicat: 21 nov. 2025, 21:07

Ediție explozivă a emisiunii Culisele Statului Paralel, la Televiziunea Poporului.

Ediție explozivă a emisiunii Culisele Statului Paralel, la Televiziunea Poporului. Anca Alexandrescu se va afla față în față cu Laurențiu Botin. Cum se schimbă raportul de forțe după ce tabăra suveranistă s-a întărit prin retragerea lui Makaveli din cursa pentru Primăria Capitalei și cum se reconfigurează scena politică.

Retragerea lui Makaveli a produs un val de mobilizare în rândul suveraniștilor, iar Anca Alexandrescu, beneficiara acestui gest, explică în direct cum vede viitorul campaniei și ce strategii pot fi aplicate pentru a transforma această mișcare într-un avantaj electoral.

În paralel, candidații sistemului resimt presiunea sondajelor, care arată o scădere vizibilă a încrederii publice. Manevrele disperate ale acestora, menite să recâștige terenul pierdut, vor fi analizate în detaliu de Laurențiu Botin și Anca Alexandrescu.

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