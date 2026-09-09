Dominic Fritz exclude o fuziune PNL-USR, dar vrea alianță la alegeri: „Este o miză dincolo de interesele partidelor”

Dominic Fritz susține formarea unei alianțe politice largi care să se opună PSD și AUR la următoarele alegeri parlamentare. Liderul USR spune că România ar trebui să fie guvernată în 2028 de o coaliție din care să nu facă parte nici social-democrații, nici partidul condus de George Simion.
Președintele USR consideră că partidele care împărtășesc o direcție proeuropeană și reformistă trebuie să își unească forțele înaintea scrutinului din 2028.
„E clar că pentru următoarele alegeri, oricând va fi, trebuie să existe o coaliţie mare care se opune acestui monstru corupt ce este alianţa PSD-AUR. Asta este o miză mult dincolo de interesele fiecărui partid”, a declarat Fritz.
El spune că obiectivul este formarea unui viitor Guvern fără PSD și AUR.
„Eu cred că e absolut necesar ca în 2028 România să fie guvernată de o coaliţie, de un Guvern care să nu includă nici partidul de lux PSD, nici partidul extremist AUR. Şi pentru asta muncim”, a afirmat liderul USR.
USR și PNL nu vor fuziona
Dominic Fritz a respins însă varianta unei fuziuni între USR și PNL. El susține că cele două formațiuni sunt diferite, au istorii și electorate distincte, dar pot colabora pe baza unor obiective comune.
„PNL şi USR nu vor fuziona niciodată. Sunt două partide diferite, cu o istorie diferită, cu o cultură organizaţională diferită şi, parţial, şi cu idei diferite pentru România”, a spus Fritz.
În același timp, liderul USR consideră că actualul context politic oferă suficiente motive pentru o colaborare mai strânsă între cele două partide.
Alianța ar putea continua și după actuala criză politică
Fritz a vorbit în ultimele luni despre necesitatea consolidării unui pol reformist în jurul USR și PNL. El a precizat că nu este momentul pentru stabilirea unei formule electorale definitive, însă colaborarea dintre cele două formațiuni ar putea avea o continuare în perspectiva alegerilor din 2028.
Liderul USR susține că cele două partide au în acest moment o viziune comună privind modernizarea administrației, combaterea corupției și menținerea României pe direcția europeană.
Pentru alegerile din 2028, forma exactă a unei eventuale alianțe nu este încă stabilită. Declarațiile lui Fritz indică însă intenția USR de a construi un front electoral mai larg împotriva PSD și AUR.