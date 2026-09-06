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CSAT se reunește luni la Cotroceni. Nicușor Dan pune pe agendă înzestrarea Armatei și prezența militară a SUA

Nicușor Dan, președintele României

Nicușor Dan, președintele României

Scris deDarius Stănescu
Publicat6 sept. 2026, 10:04
SursăRealitatea.net

Președintele României, Nicușor Dan, a convocat o ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), programată luni, 7 septembrie 2026, de la ora 15:00, la Palatul Cotroceni.

Printre principalele teme care urmează să fie discutate se află direcțiile de modernizare și dezvoltare ale Armatei României în următorii ani. Membrii CSAT vor analiza Planul de înzestrare a Armatei României pentru intervalul 2027-2036, precum și programul strategic intitulat „Armata României 2044”.

Pe agenda reuniunii figurează și documentul de analiză referitor la aplicarea programului SAFE. Acesta a fost aprobat în cadrul reuniunii interinstituționale desfășurate la 13 august 2026

Un alt punct vizează analiza, la nivelul Departamentului de Război al Statelor Unite, a poziționării trupelor americane și a bazelor sau locațiilor de dislocare din Europa. În acest context, autoritățile române vor aborda și perspectiva consolidării prezenței militare a SUA pe teritoriul României.

CSAT ar urma să discute, totodată, și alte subiecte considerate relevante pentru securitatea națională.

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