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Politica· 2 min citire
Cristoiu, atac la Bolojan după 107 zile la Palatul Victoria: „Guvern ilegitim, țara e condusă de cei care au pierdut alegerile”
Ion Cristoiu
Publicat21 aug. 2026, 12:35
SursăRealitatea PLUS
Ion Cristoiu dă de pământ cu guvernul demis chiar în ziua în care se împlinesc 107 zile de când Ilie Bolojan nu vrea să plece de la Palatul Victoria! Analistul spune că în prezent, țara este condusă de partide care au pierdut alegerile, deoarece ele au fost câștigate de PSD și AUR, formațiuni care nu sunt la guvernare, conform Realitatea PLUS.
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