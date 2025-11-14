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Politica· 2 min citire
Ciprian Ciucu îl taxează pe Nicușor Dan, după ce s-a tras în poză cu Drulă
Ciprian Ciucu îl taxează pe Nicușor Dan, după ce s-a tras în poză cu Drulă
„Președintele e prezent în campanie, dar absent la probleme”
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